Электронные ПТС в России стали выдавать в обязательном порядке

С 1 ноября на территории РФ начали в обязательном порядке выдавать электронные ПТС, которые пришли на смену бумажным.

Теперь при покупке нового автомобиля владельцу будут выдавать электронный паспорт транспортного средства.

К преимуществам электронного ПТС относят то, что в нем будет содержаться больше информации, в числе которой данные о владельцах машины, полиса каско и ОСАГо, а также информация о количестве ДТП и другое.

Что касается бумажных ПТС, то они продолжают действовать без ограничений. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный также не планируется.