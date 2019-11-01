Как сообщает ведомство, Mercedes-Benz отзывает в РФ почти 400 автомобилей E-класса (тип 213), реализованных в период с 2016 года.

В 383 указанных автомобилях есть вероятность открепления заднего спойлера, в связи с тем, что он был изготовлен не в соответствии с нормами.

Владельцам отзывных машин в сервисных центрах проведут проверку болтового соединения спойлера и при необходимости произведут его корректировку.