Продажи люксовых машин с пробегом в России выросли на 7%

На вторичном авторынке за девять месяцев этого года было продано 1 474 люксовых автомобиля.

По данным «Автостата», этот показатель продаж оказался на 6,9% больше, чем годом ранее.

Чаще всего на рынке подержанных автомобилей из сегмента Luxury продаются модели бренда Bentley, на которые пришлось 35% от всего объёма продаж или 518 ед. Mercedes-Benz Maybach S-Class стал вторым по продажам с результатом 505 экземпляров.

В тройке самых продаваемых люксовых авто с пробегом оказались Maserati.

Их было продано 188 единиц. Также в отчетный период было перепродано 135 ед. Rolls-Royce, 57 ед. Lamborghini, 48 – Ferrari и 23 – Aston Martin.