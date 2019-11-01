Fisker показала конкурента кроссоверу Tesla Model X

Компания Fisker распространила первые изображения своего электрокроссовера, который должен составить конкуренцию моделям Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC и Tesla Model X.

Концепт автомобиля будет продемонстрирован 4 января, а первые поставки начнутся в 2021 году.

Электрический кроссовер получил название Ocean и будет отличаться наличием солнечных аккумуляторов на крыше, а также ковриками, выполненными из переработанных рыболовных сетей.

Силовая установка новинки будет представлена двумя электродвигателями, суммарная мощность которых пока не раскрывается.

Заявленный запас хода составит 480 км. Что касается солнечных батарей, то они в год могут обеспечить до 1 600 км пробега.

Обещают в электрокаре и очень экономичную систему кондиционирования.