Hyundai подготовила два концепта для тюнинг-шоу SEMA

Автопроизводитель Hyundai опубликовал первые изображения своих двух концептов, которые будут представлены на тюнинг-шоу SEMA.

Первый прототип носит название VelosterRaptor и в компании его назвали убийцей Honda Civic Type. Второй концепт показывает, как может выглядеть ралийная версия кроссовера Kona.

Модель Bisimoto VelosterRaptor N Concept создавался совместно со специалистами ателье Bisimoto Engineering, а за основу модели взяли серийную версию Veloster N с пакетом Performance.

Стандартный двигатель доработали, и теперь его мощность составит 320 лошадиных сил при 400 Нм крутящего момента.

Что касается Kona Ultimate Concept, то он получил доработанную подвеску, колесные диски Motegi размером 16 дюймов, аудиосистему Kicker, а в движение его приводит 1,6-литровый мотор T-GDI мощностью 177 л.с.