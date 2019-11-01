Компактный кроссовер Nissan Kicks 2020 модельного года отличается изменениями во внешности и салоне, тогда как моторная гамма осталась прежней.

Nissan представил обновлённый кроссовер Nissan Kicks с измененной внешностью, где появился новый бампер, воздухозаборники, противотуманные фары, а также полностью светодиодная оптика.

В салоне автомобиля теперь предлагают новые сидения для водителя и переднего пассажира с более качественной отделкой и выраженной боковой поддержкой.

Также производитель сообщил об улучшенной шумоизоляции. В списке оснащенности добавили комплекс Nissan I-Safety, где предлагают систему автоматического торможения, интеллектуальный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, а также систему удержания автомобиля в занимаемой полосе.

В движение обновленный кроссовер приводится полуторалитровым 124-сильным двигателем, работающим в паре с пятискоростной механикой или вариатором.

На китайском рынке Nissan Kicks 2020 предлагается по цене от 99 800 до 138 800 юаней или 904 000 до 1 258 000 рублей.