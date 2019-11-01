Особенности второго поколения Рено Логан

Renault Logan II поколения – свежая версия супер популярного на территории стран СНГ автомобиля. Данное творение французской автомобильной индустрии радует ценителей достойных машин, имеющих не только привлекательную начинку, но и приятный внешний вид. На Логане не стыдно показаться на улице крупного города или даже столицы – при своей относительно скромной цене транспортное средство выглядит премиально и отличается многими достоинствами, которых не могут предложить конкуренты за такие деньги. Чем отличается второе поколение от первого и стоит ли обращать на него внимание? Рассмотрим данный вопрос более подробно.

Внешний вид

Одно из главных достоинств машины состоит в ее качественно проработанном дизайне. Кузов сделан компактным, матовое покрытие подчеркивает его сильные стороны, изгибы и линии, укороченный по длине багажный отсек не стал меньше по объему, но выглядит более аккуратно.

Крупные фары хорошо работают в любых условиях, будь то поездка по городской улице или загородная дорога в условиях тумана, колеса небольшого диаметра, выглядят стильно, фирменные диски выгодно дополняют общий вид машины. Если желаете, то здесь https://auto-blog.com.ua/obzor-sedana-renault-logan-vtorogo-pokolenija/ можно посмотреть подробный обзор на Логан второго поколения. Информации достаточно для того, чтобы взвесить все за и против и решить, стоит ли тратить деньги на данное средство передвижения. Но сомнения здесь излишни – авто реально достойное.

Начинка

Техническая часть автомобиля не отстает от дизайна – она отличается универсальностью и возможностью выбрать наиболее подходящую комплектацию под данного водителя и его нужды. На рынке присутствуют варианты машины как на бензиновом, так и на дизельном двигателе, его объем в различных модификациях агрегата составляет 0,9-1,5 литра.

В авто реализован передний привод, что делает его более управляемым и надежным при движении по любому типу дорожного покрытия. Коробку передач также можно выбрать: механического типа или же автоматизированную систему.

Учитывая свою достаточно доступную стоимость, Логан уже второго поколения однозначно останется легендой, которую выберут для покупки многие люди. Машина сделана самым лучшим образом, качество ее сборки не подлежит никакому сомнению, поэтому если Вы планируете обновлять свое транспортное средство, то Renault Logan II поколения – достойный выбор для людей, ценящих свои деньги, комфорт и красоту!