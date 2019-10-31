Аренда автомобиля в Киеве — реальное решение проблемы передвижения

Большинство людей предпочитают путешествовать на автомобилях. Такая поездка выгоднее перелётов. Однако на собственной машине ехать мало кто рискнёт. Поэтому для столичных жителей взять авто в аренду в Киеве, наилучший вариант. В сегодняшней статье будут представлены основные особенности аренды транспортных средств.

На что обращать внимание

Опытные водители выделяют несколько нюансов аренды транспортных средств:

1. Особое внимание уделяется стоимости данной услуги. Сотрудники фирмы прокатов всегда берут со своих клиентов депозит. Это залог. Необходим в том случае, если машину повредят в процессе использования. По окончании путешествия с водителя возьмут штраф в определённом размере.

Обратите внимание! Компании, предоставляющие автомобили в аренду, зачастую не говорят о необходимости залога. В таких случаях арендатор узнаёт о нём уже после использования ТС. Будьте бдительны! Внимательно читайте договор. Стоимость депозита в Киеве может составлять от 12 до 20 тысяч рублей. Класс автомобиля оказывает непосредственное влияние на размер залога.

2. Как взимается и возвращается залог. В этом вопросе проблем возникнуть не должно. При оплате картой на счету клиента блокируется определённая сумма денег, которая впоследствии идёт на оплату депозита. Если машина после аренды сдана в прокатную компанию без повреждений, то залог не взимается. При этом заблокированные деньги возвращаются на счёт клиента.

Дополнительная информация! Некоторые фирмы предлагают машины напрокат без залога. В таком случае стоимость самой аренды будет немного увеличена, ведь компания несет большие риски.

Страхование ТС

Зайдя на официальный сайт той или иной организации, предоставляющей автомобили в аренду, можно увидеть следующую информацию: «Страховка не оплачивается. Она включена в общую стоимость аренды». В итоге может оказаться наоборот. Клиенту приходиться вносить дополнительные средства на оплату страховки.

Даже если страхование включено в общий пакет, то на него наложены определённые ограничения.

Важно! Часто в страховку включают франшизу. Это означает, что водитель, после пользования автомобилем, должен будет возместить компании средства на его ремонт. При условии, что транспортное средство повреждено в процессе эксплуатации. Такая ситуация обычно возникает, если не требуется вносить депозит.

Таким образом, при взятии автомобиля в аренду, проявляйте бдительность. Во избежание неприятных последствий в будущем внимательно читайте договор.