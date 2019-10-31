Россияне стали чаще покупать автомашины в кредит

Специалисты «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали о количестве кредитов на автомобили по итогам третьего квартала 2019 года.

В отчетный период россияне оформили 260 тыс. автокредитов, что оказалось на 19% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Треть от общего результата пришлась на пять регионов России. Лидирует по числу автокредитов Москва, где оформили 19,3 тыс. кредитом на покупку машины.

На втором и третьем месте расположились (15,8 тыс. ед.) и Санкт-Петербург (15,4 тыс. ед.). Замыкают первую пятерку Татарстан (13,5 тыс. ед.) и Башкортостан (11,7 тыс. ед.).