В России подорожали две модели бренда Genesis

Премиальная марка Genesis переписала ценник двух своих автомобилей, представленных в России.

Как выяснили специалисты сайта «Цена Авто», в России подорожали автомобили G80 и G90 в большинстве комплектациях.

Первый прибавил в цене от 20 до 50 тыс. рублей, а G90 предлагается на 50 тыс. рублей дороже.

Теперь начальная стоимость G80 составляет 2 810 000 рублей, при этом самая дорогая комплектация продается по прежней цене – 4 265 000 рублей.

Genesis G90 в самых доступных комплектациях предлагается по прежней стоимости, а вот комплектации Premier и Elite стали дороже на 50 тыс. рублей.