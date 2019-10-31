Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group все-таки решились объединиться

Автомобильные концерны Groupe PSA и FCA снова сели за стол переговоров, чтобы договорится о слиянии.

В этот раз представители компаний согласились произвести слияние на равных условиях. Совет директоров компаний уже одобрил предварительные соглашения.

Таким образом, скоро в мире появится крупнейший трансатлантический альянс, который в мире будет занимать четвертое место по продажам автомобилей.

Директором нового концерна будет Карлос Таварес, причем он будет управлять компанией первые пять лет, а также войдет в совет директоров.