Специалисты агентства «Автостат» посчитали, сколько мотоциклов зарегистрировано в России по состоянию на 1 июля этого года.

Также были названы 10 регионов РФ по количеству зарегистрированных мотоциклов.

Так, стало известно, что в нашей стране числится 2 млн 387 тыс. мотоциклов, из которых 114,6 тыс. единиц находится в Краснодарском крае, а он и стал лидеров среди других регионов. В нем находится 5% от всего мотопарка.

На втором месте по числу зарегистрированных мотоциклов располагается Приморский край – 105,9 тыс. ед. Следом за ним с показателем более 100 тыс. экземпляров находится Башкортостан (103,9 тыс. ед.) и Саратовская область (102 тыс. ед.).

На пятом месте располагается Тульская область с показателем 84,7 тыс. ед., а шестое место оказалось за Москвой – 83,5 тыс. мотоциклов.

В десятке лидеров числятся: Свердловская область (82,6 тыс. ед.), Кировская область (74,4 тыс. ед.), Нижегородская область (73,9 тыс. ед.) и Подмосковье (66,3 тыс. ед.).