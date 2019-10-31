Немецкий автопроизводитель в следующем месяце представит еще один электрокар из новой линейки Volkswagen I.D.

Volkswagen анонсировал дебют нового электрического концепта I.D., сообщив, что его премьерный показ будет проходить в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

Мотор-шоу начнет свою работу во второй половине ноября. Подробностей о том, какой электромобиль будет представлен пока нет. Известно лишь, что новинка дебютирует в статусе концепта.

Предполагается, что новинкой станет новая версия прошлогоднего прототипа Volkswagen I.D. Vizzion. Возможно, компания готовит универсал в стиле I.D. Vizzion.