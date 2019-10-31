Обновленный аналог Toyota Tundra появился в продаже в Китае

В Китае ZX обновила свой популярный пикап Terralord, который получил небольшое количество внешних изменений, но по-прежнему напоминает Toyota Tundra образца 2013 года.

Рестайлинг пикапа затронул внешность и комплектации, к тому же для грузовика теперь доступны светодиодные ДХО, круиз-контроль, камера кругового обзора и 8-дюймовый сенсорный дисплей для мультимедийной системы.

ZX Terralord является полноразмерным пикапом. Его длина 5 341 мм, а размер колесной базы 3 230 мм. Длина грузовой площадки — 1 810 мм.



В движение пикап приводится 2,4-литровым 218-сильным ДВС от Mitsubishi. Также есть версия с 2,5-литровым дизельным агрегатом мощностью 129 л.с. Привод для пикапа предлагается задний или полный с блокировкой дифференциала.

Обновленный пикап в Китае предлагается по цене от 103800 юаней (937 тыс. рублей). Самая дорогая версия оценивается в 160 000 юаней (1,4 млн рублей).