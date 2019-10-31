Внедорожник Lada 4×4 в модернизированном виде для Европы разрабатывал директор СП Джон Милонас, но проект не был реализован, так как он решил уйти на пенсию.

В Сети опубликовали историю о нереализованном проекте Lada 4×4 для Европы. О нем рассказали в «Советском автопроме», который также распространил и эскизы модернизированной Нивы.

Как сообщается, еще в 2006 году в рамках договора между АвтоВАЗом и General Motors планировалось прекратить производство Нивы и поставить на конвейер вместо нее Chevrolet Niva.

Тогда руководителем СП был гражданин Греции Джон Милонас, который планировал начать выпуск старой Нивы на заводе в Греции.

При этом там внедорожник был выйти в глубоко модернизированном варианте, эскизы которого и показали в Сети. Но в результате все эти планы не осуществились, так как Милонас ушел на пенсию, а о проекте забыли.