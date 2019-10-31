Начались продажи рестайлингового седана Hyundai Solaris

Эта модель на российском рынке продается под названием Solaris и не исключено, что для нее проведут аналогичный рестайлинг.

В Китае Hyundai Verna после рестайлинга получила более «агрессивные» черты, радиаторную решетку, которую в модели визуально объединили с оптикой.

Также был увеличен передний бампер, а задние фонари соединили красной полоской.

Все изменения привели к увеличению общей длины автомобиля — до 4405 мм. Колесная база осталась без изменений – 2 600 мм.

В салоне обновленной Verna тоже произошли изменения, которые затронули переднюю панель и кресла (в них улучшили боковую поддержку).

Hyundai в Китае седан Verna продает только с 1,4-литровым мотором мощностью 100 л.с.

Цена рестайлинговой версии стартует от 73,9 тыс. юаней (667 тыс. рублей). В России Solaris стоит от 746 тыс. рублей.