GM вывел на рынок новый стильный кроссовер Baojun RS-3

На китайском рынке стартовали продажи нового недорого кроссовера, подготовленного специалистами GM и SAIC.

Новинка носит название Baojun RS-3 и предлагается по цене от 650 тысяч рублей. Стоит отметить, что бренд Baojun создавался компаниями специально для китайского рынка.

Новый кроссовер создавали на платформе Chevrolet Trax, а его габариты сопоставимы с Hyundai Creta и составили 4300/1750/1625 мм. Колесная база – 2 550 мм.

Моторная гамма представлена полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 99 или 105 л.с. Менее мощная версия предлагается с шестискоростной механикой, а вторая работает с вариатором. В дальнейшем кроссовер выйдет в версии с 1,2-литровым 131-сильным агрегатом.