Объявлены цены на полноприводные Peugeot и Citroen для России

В России стартовал прием заказов на полноприводные версии автомобилей Peugeot и Citroen.

В дилерских центрах можно заказать пассажирские Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy с полным приводом.



Перечисленные версии доступны для вариантов длиной 4 959 мм и 5 309 мм с установленным двухлитровый дизельным агрегатом мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач.

В машинах с полным приводом до 200 мм увеличили дорожный просвет и установили защиту двигателя и трансмиссии.

Полный привод оснащен вискомуфтой, которая позволяет передать до 100% крутящего момента на задние колеса.

Peugeot Expert с полным приводом стоит от 2 149 900 руб., а Citroen Jumpy — от 2 199 900 рублей.

Пассажирские Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer оцениваются от 2 699 900 и 2 749 900 руб. соответственно.