Молодая автомобильная компания Aurus опубликовала фото бронированной версии лимузина Senat L700.
Aurus Senat получил защиту от обстрела из снайперской винтовки
30.10.2019 23:16
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По заявлению производителя лимузин способен выдержать выстрелы снайперской винтовки Драгунова.
Снимок был опубликована на официальной страничке бренда Instagram, где указано, что показанный вариант является гражданской версией.
Сейчас подобные машины есть только в кремлевском гараже, но в следующем году их начнут получать уже и заказчики.
Бронированный Senat L700 получил защиту из кевлара и пластинами из особых сплавов, а сама защита реализована по стандарту VR10.
Напомним, базовая версия седана Aurus Senat стоит от 18 млн рублей.
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