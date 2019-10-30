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Aurus Senat получил защиту от обстрела из снайперской винтовки

Новости
30.10.2019 23:16
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Молодая автомобильная компания Aurus опубликовала фото бронированной версии лимузина Senat L700.

По заявлению производителя лимузин способен выдержать выстрелы снайперской винтовки Драгунова.

Снимок был опубликована на официальной страничке бренда Instagram, где указано, что показанный вариант является гражданской версией.

Сейчас подобные машины есть только в кремлевском гараже, но в следующем году их начнут получать уже и заказчики.

Бронированный Senat L700 получил защиту из кевлара и пластинами из особых сплавов, а сама защита реализована по стандарту VR10.

Напомним, базовая версия седана Aurus Senat стоит от 18 млн рублей.

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