Кросс-купе Renault Arkana выйдет на рынок Европы в 2021 году

Россия стала первой страной, где был представлен и вышел в продажу новый кроссовер Renault Arkana.

Однако наша страна не единственная, в которой продается автомобиль. О том, что Renault Arkana будет глобальным было известно еще после презентации концепта.

Теперь стало известно, когда новинка выйдет в Европе. В частности, выяснилось, что на европейский рынок Renault Arkana выйдет только в 2021 году.

Более того, в Европе появится кросс-купе, которое будет отличаться от российской версии измененным салоном и моторной гаммой.

Еще для европейцев предложат спортивную модификацию RS Line.

Между тем в конце сентября стало известно, что собираемый на российском предприятии автомобиль начали экспортировать.

Тогда сообщалось, что первые партии кроссоверов отправили в страны СНГ, а точнее в Беларусь, Азербайджан, Армению и Киргизстан.

В начале сентября стартовали продажи Арканы в Казахстане, а в ближайшее время продажи будут организованы в Монголии.