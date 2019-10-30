Самые «женские» марки автомобилей назвали эксперты

Российские специалисты изучили данные проведенных опросов за период с 2013 по 2019 годы и выяснили, какие марки автомобилей предпочитают россиянки.

Исследование провели эксперты агентства «Автостат», по результатам которого и были названы самые «женские» марки автомобилей.

Оказалось, что чаще всего представительницы прекрасной половины человечества чаще предпочитают китайские автомобили.

Лидерами этого рейтинга оказались Chery (24%), Lifan (20,3%) и Daewoo (22,5%).

На четвертой и пятой позиции опубликованного рейтинга расположились марки Peugeot и Suzuki с результатами 17,2% и 16,9%.

В десятке лидеров оказались: Citroen (16,3%), Geely (15,7%), Hyundai (12,7%), Mazda (12,5%) и Opel (11,7%).