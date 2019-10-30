Ford научила свои автомобили подключаться к смартфонам без кабеля

Компания Ford для своих автомобилей разработала новую мультимедийную систему SYNC 4. В ней появится много нововведений, которые можно назвать современными.

На машины марки SYNC 4 начнут устанавливать со следующего года, и в ней уже будет электронная версия инструкции, возможность подключения смартфонов без проводов и возможность обновления по «воздуху».

Также в SYNC 4 на экране будет отображаться актуальная информация о дорожной обстановке и появится голосовое управление, причем будут распознаваться более естественные команды, а не заранее заданные в систему фразы.

Оболочка SYNC 4 поддерживает дисплеи диагональю от 8 до 15 дюймов, то есть ее будут устанавливать, как на дорогие машины Ford, так и на самые доступные в модельном ряду.