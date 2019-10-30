718 автомобилей Skoda Rapid попали под отзыв в России

Росстандарт 30 октября сообщил об отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправляют автомобили марки Skoda.

В сообщении ведомства говорится, что Skoda отзывает автомобили Skoda Rapid в количестве 718 экземпляров, реализованных на российском рынке в этом году.

На сервис модели будут отправлены из-за конфигурации MBConnect, которую могли выполнить неправильно, а это становится причиной некорректной работы системы Эра-Глонасс.

В рамках отзывной кампании в автомобилях активируют обязательную в России систему.

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