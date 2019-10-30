В российском автопарке по состоянию на июль 2019 года насчитали 25,5 млн иномарок.
Составлен рейтинг самых массовых иномарок в автопарке РФ
30.10.2019 12:40
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Доля таких автомобилей составила 60,6%. Из общего показателя 800 тыс. автомобилей приходится на модель KIA Rio, а именно она и стала самой массовой иномаркой в автомобильном парке РФ. На втором месте оказался Ford Focus с результатом 786,3 тыс. экземпляров.
Следующим в рейтинге стал Hyundai Solaris — 775,5 тыс. ед. В первой пятерке самых распространенных иномарок располагаются Renault Logan и Toyota Corolla.
Парк этих моделей составил 692,6 тыс. и 647,7 тыс. экземпляров соответственно. В десятке лидеров числятся следующие модели: Chevrolet Niva (493,3 тыс. ед.), Volkswagen Polo (435,1 тыс. ед.), Toyota Camry (435,1 тыс. ед.), Daewoo Nexia (426,4 тыс. ед.) и Skoda Octavia (411 тыс. ед.).
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