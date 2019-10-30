Росстат подготовил рейтинг регионов РФ с самыми лучшими дорогами

Росстат опубликовал результаты своего исследования, в котором изучали качество дорог в российских регионах.

В частности, были названы регионы, где дороги выполнены в соответствии с нормативными требованиями.

Лидером в подготовленном Росстатом рейтинге регионов РФ с самыми лучшими дорогами стала Москва.

Там доля соответствующих нормативным требованиям дорог по состоянию на 2018 год составила 97%.

На втором месте с результатом 84,5% оказался Ханты-Мансийский автономный округ, а в тройку лидеров вошел Ставропольский край – 74,9%.

Красноярский край и Республика Ингушетия расположились в пятерке лидеров с показателями 71,4% и 70,4%.

А вот худшие дороги оказались в Калмыкии (11,8%), Саратовской области (9,9%) и Республике Марий Эл (1,4%).