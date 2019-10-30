Новые Skoda Octavia RS и Octavia Scout представят в 2020 году

Новое поколение модели Skoda Octavia будет представлено в следующем месяце, но для нее еще создадут две новые модификации.

Речь идет о заряженном варианте Skoda Octavia RS и внедорожной модификации Octavia Scout. Сегодня стало известно, когда будут представлены эти новинки.

Если обычные Octavia дебютируют 11 ноября, то новые Skoda Octavia RS и Octavia Scout представят только в 2020 году.

Уже известно, что RS-версия автомобиля будет оснащена двухлитровым турбированным двигателем, работающим с семискоростной роботизированной КП.

Его мощность будет около 260 л.с. Также есть вероятность использования дизельного двухлитрового мотора. Octavia Scout будет отличаться от обычного автомобиля пластиковым обвесом по периметру и увеличенным дорожным просветом.

Дополнительной опцией в модели станет полноприводная система.