В Москве продают вездеход Mercedes-Benz с жилым модулем

Вездеход Mercedes-Benz Unimog U5000 выставили на продажу в России по цене 13 790 000 рублей.

Продает грузовик дилер «Авилона», который уточняет, что машина была выпущена в 2011 году и имеет пробег всего 10 тысяч километров.

Эксплуатировать грузовик-вездеход можно в любых погодных условиях, в том числе и при минус 40 градусов.

Его крышу и стены выполнили по особой технологии, которая не позволит пропускать холод, а во время жары можно открыть три окна.

В Mercedes-Benz Unimog U5000 есть 4 посадочных места, двухметровая кровать, шкаф, холодильник, микроволновка и выносной душ.

В движение грузовик приводится 4,8-литровым турбированным дизельным мотором мощностью 218 л.с. В паре с двигателем работает механическая КП и система полного привода.

Источник: motor.ru