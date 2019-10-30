Вездеход Mercedes-Benz Unimog U5000 выставили на продажу в России по цене 13 790 000 рублей.
В Москве продают вездеход Mercedes-Benz с жилым модулем
30.10.2019 12:13
12 0
Продает грузовик дилер «Авилона», который уточняет, что машина была выпущена в 2011 году и имеет пробег всего 10 тысяч километров.
Эксплуатировать грузовик-вездеход можно в любых погодных условиях, в том числе и при минус 40 градусов.
Его крышу и стены выполнили по особой технологии, которая не позволит пропускать холод, а во время жары можно открыть три окна.
В Mercedes-Benz Unimog U5000 есть 4 посадочных места, двухметровая кровать, шкаф, холодильник, микроволновка и выносной душ.
В движение грузовик приводится 4,8-литровым турбированным дизельным мотором мощностью 218 л.с. В паре с двигателем работает механическая КП и система полного привода.
Источник: motor.ru
Комментарииcomments powered by HyperComments