Китайский автопроизводитель с начала ноября изменит прайсы на свои автомобили, официально представленные в России.
Geely в ноябре поднимет цены на весь модельный ряд в России
30.10.2019 11:42
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Об удорожании всего модельного ряда Geely стало известно журналистам «Китайских автомобилей.рф».
По их информации, с 1 ноября прибавит в цене во всех комплектациях кроссовер Atlas. Сумма удорожания составит 25 тыс. рублей.
Также станут дороже Emgrand 7 и Emgrand X7. Эти модели будут предлагаться во всех комплектациях на 15 тыс. рублей дороже.
Последний раз компания меняла стоимость своих автомобилей в большую сторону в середине лета.
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