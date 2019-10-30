Geely в ноябре поднимет цены на весь модельный ряд в России

Китайский автопроизводитель с начала ноября изменит прайсы на свои автомобили, официально представленные в России.

Об удорожании всего модельного ряда Geely стало известно журналистам «Китайских автомобилей.рф».

По их информации, с 1 ноября прибавит в цене во всех комплектациях кроссовер Atlas. Сумма удорожания составит 25 тыс. рублей.

Также станут дороже Emgrand 7 и Emgrand X7. Эти модели будут предлагаться во всех комплектациях на 15 тыс. рублей дороже.

Последний раз компания меняла стоимость своих автомобилей в большую сторону в середине лета.