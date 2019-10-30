Серийный купе-кроссовер Skoda без камуфляжа показали на фото

Презентация купеобразного кроссовера Kamiq GT от чешской марки состоится 4 ноября, а пока в распоряжении зарубежных изданий оказались первые фотографии серийной версии модели без камуфляжа.

Таким образом, внешность купе-кроссовера Skoda оказалась полностью рассекречена до премьеры.

Как известно, новинка для китайского рынка создана на платформе PQ25 от модели Rapid, а эта же платформа используется и в обычном Kamiq.

При этом европейский вариант этого кроссовера создан на платформе MQB. Кросс-купе Kamiq GT получил длину 4 409 мм, а расстояние между осями составляет 2 610 мм. В целом дизайн купеобразной версии использован от обычного кроссовера за исключением формы кузова.

Известно, что линейка двигателей модели будет представлена 1,5 и 1,6-литровыми моторами. Первый имеет мощность 110 л.с., а второй 116 л.с. предполагается, что за пределами китайского рынка Kamiq GT не появится.