Российские аналитики сообщили, что в период с начала года по сентябрь на рынке наблюдался спад продаж пикапов.

Продажи новых пикапов в России снизились на 10%, а их объёмы составили 7,2 тыс. экземпляров против 8 тыс. годом ранее. Лидером в сегменте остается УАЗ «Пикап».

Эта модель в отчетный период была продана в количестве 2 605 экземпляров, что на 2,6% меньше.

На втором месте располагается Toyota Hilux с результатом 2 191 ед., что на 2% больше.

Третьим самым продаваемым пикапом стал Mitsubishi L200 с показателем 1 358 шт., что на 38% меньше.