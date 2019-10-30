Пару дней назад стало известно, что на предприятии в Тульской области могут организовать производство еще одного кроссовера.

Сообщалось, что это будет модель Haval H5, а по сути она будет перелицованным Great Wall Hover, ранее предлагаемом на российском рынке.

Этот внедорожник еще прозвали «убийцей Патриота». Как выяснили журналисты Drom.ru, ссылаясь на представителя компании в России, производство Haval H5 стартует в РФ в первом квартале 2020 года.

Сейчас на предприятии осуществляется монтаж сварочного оборудования, а после новогодних праздников планируется запуск тестового производства.

Эта модель станет четвертой собираемой на заводе в Тульской области. Накануне стало известно, что в производство запущен Haval H9, а ранее на конвейер встали Haval F7 и Haval F7x. Вчера стали известны спецификации кросс-купе.