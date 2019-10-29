В Египте будут производить обновлённую версию LADA Granta, о чем сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».
Модель Lada Granta FL начнут собирать в Египте
30.10.2019 01:04
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В Египте машины марки LADA присутствуют еще со времен СССР, но тогда они экспортировались.
В 2002 году российскому автопроизводителю удалось найти партнёра для локальной сборки автомобилей. Им стала местная компания «Аль Амаль».
С этой компанией «АвтоВАЗ» сотрудничает и сейчас. На египетском предприятии автомобили собирают из машинокомплектов.
Сначала там производили ВАЗ 2107, а с 2015 года начали выпускать LADA Granta. Сейчас предприятие готовится к производству LADA Granta FL.
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