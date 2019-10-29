Модель Lada Granta FL начнут собирать в Египте

В Египте будут производить обновлённую версию LADA Granta, о чем сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

В Египте машины марки LADA присутствуют еще со времен СССР, но тогда они экспортировались.

В 2002 году российскому автопроизводителю удалось найти партнёра для локальной сборки автомобилей. Им стала местная компания «Аль Амаль».

С этой компанией «АвтоВАЗ» сотрудничает и сейчас. На египетском предприятии автомобили собирают из машинокомплектов.

Сначала там производили ВАЗ 2107, а с 2015 года начали выпускать LADA Granta. Сейчас предприятие готовится к производству LADA Granta FL.