Специалисты в России провели исследование и рассказали, сколько пикапов числится в российском автопарке по состоянию на середину 2019 года.

Как сообщает «Автостат Инфо», в автопарке России насчитали более 460 тысяч пикапов, из которых 232 504 экземпляров это модели возрастом более 11 лет.

Большая часть из общего объёма приходится на марку «ИЖ». Таких пикапов числится 144 496 единиц. На втором месте по доле в автопарке оказалось за моделями японской марки Toyota — 69 361 шт.

В тройке самых распространенных числятся пикапы Mitsubishi — 62 374 шт.

Еще в автопарке насчитали 50 435 пикапов «ВИС», 31 461 ед. «УАЗ», 20 014 ед. Nissan, 16 616 ед. Volkswagen, 14 469 ед., Ssang Young, 14 103 ед. Ford и 13 118 ед. Great Wall.