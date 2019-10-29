ГАЗ начнёт сборку своих автомобилей во Вьетнаме

Представители «Группы ГАЗ» рассказали о планах организовать сборку своих автомобилей на предприятии во Вьетнаме.

Как сообщают журналисты «ТАСС», во Вьетнам уже направили первую партию машинокомплектов микроавтобусов «Ситилайн» на базе «Газели».

Первая партия насчитывает 170 машинокомплектов. До конца 2019 года планируется поставить более 380 машинкомплектов.

Отмечается, что этот рынок для российской компании интересен, в том числе и по той причине, что в дальнейшем оттуда может появится возможность экспортировать автомобили в другие страны.

Производить машины во Вьетнаме задача не из легких, ведь условиями является локализация на уровне 40%.