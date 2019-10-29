Премиальный бренд Lexus готовит серийный электромобиль

Представленный в Токио на мотор-шоу электрокар от Lexus дает представление о том, как будут выглядеть электрокары компании.

На Токийском автосалоне был представлен футуристический концепт Lexus LF-30 Electric EV. Эта модель похожа на автомобиль из фантастического фильма.

В автомобиле есть огромные колёса со встроенными в них электромоторами, большие двери типа «крылья чайки» и система автоматического пилотирования четвертого уровня с убирающимся в салоне рулевым колесом.

Lexus LF-30 Electric EV можно назвать «умным» автомобилем, способным «общаться» с пешеходами. В частности при активном автопилоте передняя часть автомобиля будет иметь другой цвет подсветки.

В салоне концепта постарались сделать все максимально понятным, в том числе реализована система управления жестами, установлена система дополненной реальности и несколько экранов.



На презентации фантастического концепта было сказано, что в ноябре будет представлен электрокар, разработанный на базе существующей модели.

Было еще добавлено, что Lexus сейчас разрабатывает платформу для электрокаров, но она будет готова только через шесть лет.