отзыв об авто

Поиск

Премиальный бренд Lexus готовит серийный электромобиль

Новости
30.10.2019 01:02
7 0

Представленный в Токио на мотор-шоу электрокар от Lexus дает представление о том, как будут выглядеть электрокары компании.

На Токийском автосалоне был представлен футуристический концепт Lexus LF-30 Electric EV. Эта модель похожа на автомобиль из фантастического фильма.

В автомобиле есть огромные колёса со встроенными в них электромоторами, большие двери типа «крылья чайки» и система автоматического пилотирования четвертого уровня с убирающимся в салоне рулевым колесом.

Lexus LF-30 Electric EV можно назвать «умным» автомобилем, способным «общаться» с пешеходами. В частности при активном автопилоте передняя часть автомобиля будет иметь другой цвет подсветки.

В салоне концепта постарались сделать все максимально понятным, в том числе реализована система управления жестами, установлена система дополненной реальности и несколько экранов.


На презентации фантастического концепта было сказано, что в ноябре будет представлен электрокар, разработанный на базе существующей модели.

Было еще добавлено, что Lexus сейчас разрабатывает платформу для электрокаров, но она будет готова только через шесть лет.

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿