В РФ число автосалонов с 2011 года снизилось до рекордно низкого уровня

Оказалось, что число автосалонов в РФ с 2011 года снизилось до рекордно низкого уровня. По состоянию на середину октября в стране насчитали 3 323 дилерских центров.

Самый низкий показатель числа автосалонов был в 2010 году – 3 293 автодилера. В 2011 году показатель вырос до 3 44 ед, а по состоянию на начало текущего года насчитывалось 3 450 автосалонов.

При этом максимальный показатель был зафиксирован в 2014 году, когда автосалонов на территории РФ было 4 092 ед., а это рекордный показатель за всю историю.