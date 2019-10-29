В Сети представили, как может выглядеть седан Volkswagen Golf

Более подробно об этом портал «ТвоёАвто» сообщал ранее. Между тем независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» решили подготовить рендерные изображения, представив, как мог бы выглядеть новый Volkswagen Golf в кузове седан.

Предполагается, что выход такого автомобиля смог бы еще больше увеличить продажи модели, ведь в сегменте В и С очень востребованы Hyundai Solaris и Elantra, Kia Rio, Toyota Corolla, Volkswagen Polo.

Впрочем, в самой компании выпуск такого автомобиля не планируют, поэтому седан Volkswagen Golf так и останется существовать на рендерах.