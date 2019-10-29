Недавно немецкая компания представила новое поколение популярного в Европе хэтчбека Golf.
В Сети представили, как может выглядеть седан Volkswagen Golf
30.10.2019 00:31
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Более подробно об этом портал «ТвоёАвто» сообщал ранее. Между тем независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» решили подготовить рендерные изображения, представив, как мог бы выглядеть новый Volkswagen Golf в кузове седан.
Предполагается, что выход такого автомобиля смог бы еще больше увеличить продажи модели, ведь в сегменте В и С очень востребованы Hyundai Solaris и Elantra, Kia Rio, Toyota Corolla, Volkswagen Polo.
Впрочем, в самой компании выпуск такого автомобиля не планируют, поэтому седан Volkswagen Golf так и останется существовать на рендерах.
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