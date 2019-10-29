В Госдуму внесли проект закона о покупке машины за маткапитал

Новый законопроект пока только внесли на рассмотрение, а его авторами стали депутаты фракции «Справедливая Россия».

В Госдуму внесли предложение разрешить тратить материнский капитал на приобретение отечественного авто стоимость до 1 млн рублей.

В 2017 году уже вносили такое же предложение, но тогда его не подержали, и законопроект был отклонён.

В мае текущего года проект снова подали, но после его рассмотрения было отмечено, что предложение повлечёт за собой дополнительные расходы из федерального бюджета.

Также было сказано, что инициатива от «Справедливой России» не способна решить проблемы семей с детьми, и законопроект был отклонен.