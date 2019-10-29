Раскрыты некоторые подробности о новом Toyota Land Cruiser

Новый внедорожник появится в 2022 году и в нем будут устанавливать гибридную силовую установку, позаимствованную у Lexus LS 500h. Также будет предлагаться версия с турбодизелем объёмом 3,4-литра мощностью 420 л.с.

Помимо этого, удалось узнать, что Land Cruiser разрабатывают при содействии австралийского подразделения.

Других подробностей пока про модель пока нет, в том числе неизвестно останется ли Land Cruiser рамным или его перенесут на конструкцию с несущим кузовом.

Ранее представители Toyota сообщали, что новое поколение Land Cruiser не будет уступать текущей генерации и в нем появятся самые современные системы безопасности.