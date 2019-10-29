Зарубежному профилирующему изданию Motoring у представителей компании Toyota удалось узнать некоторые подробности про новое поколение внедорожника Land Cruiser.
Раскрыты некоторые подробности о новом Toyota Land Cruiser
30.10.2019 00:54
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Новый внедорожник появится в 2022 году и в нем будут устанавливать гибридную силовую установку, позаимствованную у Lexus LS 500h. Также будет предлагаться версия с турбодизелем объёмом 3,4-литра мощностью 420 л.с.
Помимо этого, удалось узнать, что Land Cruiser разрабатывают при содействии австралийского подразделения.
Других подробностей пока про модель пока нет, в том числе неизвестно останется ли Land Cruiser рамным или его перенесут на конструкцию с несущим кузовом.
Ранее представители Toyota сообщали, что новое поколение Land Cruiser не будет уступать текущей генерации и в нем появятся самые современные системы безопасности.
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