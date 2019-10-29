Обновленный компактный седан уже поступил в продажу в Китае.

BMW обновила седан BMW 1-Series для китайского рынка, созданный на переднеприводной платформе UKL.

Теперь для автомобиля предлагается М-обвес со спортивными бамперами, которых не будет только в базовом исполнении.

В салоне предлагают новое рулевое колесо и цифровую панель приборов. В моторной гамме седана произошли изменения и теперь в начальной версии предлагается 1,5-литровый двигатель с увеличенной до 140 л.с. мощностью.

Также будет доступен 190-сильный двигатель, а вот силовой агрегат с отдачей 231 л.с. больше не предлагают. Вместо восьмискоростной автомата стали предлагать семиступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Оценили седан в 198 800 юаней минимум или около 1,8 млн рублей. Топовый вариант продается за 243 800 юаней или 2,2 млн рублей.