Этот кроссовер, как и модели Focus, C-Max и Taurus, также попал в список тех, которые снимают с производства ради выпуска новых моделей.

В новой стратегии развития американская компания делает ставку на кроссоверы и пикапы, при этом отказывается от невостребованных моделей.

Для Ford Flex преемника создавать не будут. Стоит отметить, что этот кроссовер простоял на конвейере 11 лет и в последнее время он практически не пользуется спросом.

В связи с этим Ford полностью прекращает продажи кроссовера Ford Flex. Между тем напомним, что в рамках реструктуризации бизнеса компания покинула российский рынок легковушек, оставив только коммерческие автомобили.