Этот кроссовер, как и модели Focus, C-Max и Taurus, также попал в список тех, которые снимают с производства ради выпуска новых моделей.
Ford полностью прекращает продажи кроссовера Ford Flex
29.10.2019 14:57
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В новой стратегии развития американская компания делает ставку на кроссоверы и пикапы, при этом отказывается от невостребованных моделей.
Для Ford Flex преемника создавать не будут. Стоит отметить, что этот кроссовер простоял на конвейере 11 лет и в последнее время он практически не пользуется спросом.
В связи с этим Ford полностью прекращает продажи кроссовера Ford Flex. Между тем напомним, что в рамках реструктуризации бизнеса компания покинула российский рынок легковушек, оставив только коммерческие автомобили.
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