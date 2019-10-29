Volkswagen планирует обойти Tesla на рынке электромобилей

Как известно, в новой стратегии развития немецкого автопроизводителя предусмотрен выпуск целой линейки новых электрокаров.

Уже к концу 2022 году компания намерена нарастит продажи электрокаров до 1 млн экземпляров.

С такими показателями Volkswagen сможет обойти Tesla на рынке электромобилей и стать лидером.

В реализации таких планов компании поможет строительство двух новых заводов в Китае, которые уже в следующем году запустят серийную сборку электромобилей.

Мощность этих предприятий будет 600 тысяч электрокаров в год.