Как известно, в новой стратегии развития немецкого автопроизводителя предусмотрен выпуск целой линейки новых электрокаров.
Volkswagen планирует обойти Tesla на рынке электромобилей
29.10.2019 14:51
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Уже к концу 2022 году компания намерена нарастит продажи электрокаров до 1 млн экземпляров.
С такими показателями Volkswagen сможет обойти Tesla на рынке электромобилей и стать лидером.
В реализации таких планов компании поможет строительство двух новых заводов в Китае, которые уже в следующем году запустят серийную сборку электромобилей.
Мощность этих предприятий будет 600 тысяч электрокаров в год.
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