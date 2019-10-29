Porsche готовит четырехдверный электрокроссовер Taycan

Первые тестовые экземпляры новинки уже заметили во время испытаний.

Пока подробностей о новой модели не много, но известно, что ее представят в следующем году. Это будет четырехдверный электрически кроссовер с названием Taycan Cross Turismo.

Тестовые прототипы электрокара уже тестируют на дорогах общего назначения в Европе. Отличаться новая модель от обычного Taycan будет измененным кузовом и сдоенными патрубками.

Во всех версиях кроссовер будет полноприводным, а его силовая установка получит мощность 530 или 761 л.с. Серийная версия Taycan Cross Turismo выйдет в 2021 году.