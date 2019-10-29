Немецкая компания готовит к презентации свой новый компактный кроссовер. Он получит название Tacqua и будет представлен через несколько дней.

Volkswagen анонсировал премьеру нового кроссовера Tacqua на 31 октября и опубликовал первые изображения новинки.

Также накануне премьеры стали известны и некоторых характеристики автомобиля. Так, Volkswagen Tacqua, как выяснилось, будет представлять собой перелицованный вариант T-Cross. Последний уже успешно продается на рынке.

Tacqua будут собирать на предприятии компании в Китае. Он будет отличаться от T-Cross меньшими габаритами, новыми бамперами, оптикой и обвесом.

При этом интерьер у модели будет как у T-Cross. Моторная гамма будет представлена 1,5- или 1,4-литровым двигателями с отдачей 113 и 150 л.с. соответственно.

Среди трансмиссий будет шестискоростная механика для первого двигателя и семискоростной робот для турбомотора. Система полного привода модели не достанется. В продажу Tacqua в Китае поступит в следующем месяце по предварительной стоимость 1,2 млн рублей в эквиваленте.