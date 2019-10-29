Renault привезет в Европу бюджетный электромобиль City K-ZE

В сентябре этого года автопроизводитель в Китае запустил полноценные продажи нового бюджетного электрокара с названием Renault City K-ZE.

Более подробно о модели портал «ТвоёАвто» сообщал ранее. Между тем стало известно, что этот электромобиль выберется за пределы Китая и появится на европейском рынке.

В Европу модель приедет после модернизации и будет продаваться под брендом Dacia. Его предварительная стоимость должна составить около 820 тыс. рублей, тогда как в Китае модель оценивается в 570 тыс. рублей в эквиваленте.

Удорожание будет за счет появления в европейской версии улучшенных систем безопасности, которые необходимы для соответствия стандартам.

К тому же в электромобиле установят батарею, способную обеспечить запас хода в 250 км. Сборка City K-ZE для Европы будет осуществляться на заводе в Китае.