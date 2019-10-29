О том, что Audi TT не получит продолжение стало известно на ежегодном собрании акционеров, где и были озвучены производственные платны компании.

В Audi после окончания жизненного цикла купе и кабриолета Audi TT откажутся от них полностью и заменят электрокаром. Последний должны разработать через несколько лет.

Производство текущей версии Audi TT продлится до 2022 года. Как стало известно, Audi TT заменят электрическим кроссовером Audi eTTron, который окажется на ступень ниже модели Q3.

Создадут новинки на платформе MEB, а его силовая установка будет представлена одним электродвигателем.

По предварительным данным его мощность составит 200 л.с., а запас хода будет от 320 до 540 км в зависимости от емкости аккумулятора.