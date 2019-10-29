Skoda рассекретила Skoda Octavia нового поколения

Премьерный показ автомобиля состоится только 11 ноября, но уже сейчас компания предоставляет возможность протестировать новинку журналистам.

Благодаря им и были раскрыты технические подробности новой генерации Skoda Octavia. Уже известно, что автомобиль появится и на российском рынке, а случится это во второй половине будущего года.

Ранее уже сообщалось, что внешность модели нового поколения изменилась и теперь автомобиль имеет некоторые черты от Superb, BMW и даже Volvo, а самым главным изменением становится отказ от спорных передних фар, которые были у предшественника. Габариты автомобиля теперь увеличились.

Например, длина лифтбека и универсала сравнялась и составляет 4 689 мм, а ширина увеличилась на 15 мм до 1 829 мм, при этом расстояние между осями осталось прежним и показатель составляет 2 868 мм. В компании заявляют, что пространства для задних пассажиров стало больше, но журналисты говорят, что это не заметно.

Объём багажного отделения у лифтбека теперь составляет 600 литров, а в универсале – 640 литров. Аэродинамические показатели нового поколения стали лучше на 14%. В салоне новой Skoda Octavia есть десятидюймовый экран, сидения с функцией массажа и вентиляцией, а также проекционный экран.

К тому же для пассажиров предусмотрели возможность использовать USB-C и розетку на 230 В. Для водителя будут доступны современные системы безопасности и помощи, а опционально еще предложат систему автопилота второго уровня.

Создана Octavia на старой платформе MQB. Также стоит отметить наличие двух настроек подвески, где одна внедорожная позволяющая делать дорожный просвет на 15 мм больше, а вторая спортивная, занижающая просвет на 15 мм.

Что касается силовой линейки, то она представлена литровым 110-сильным двигателем, бензиновыми ДВС с отдачей 187 л.с., а также гибридные и газовые установки.