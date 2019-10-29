В этот раз отзывными стали автомобили марки Lamborghini. Как говорится в сообщении ведомства, Lamborghini отзывает в России 27 автомобилей Aventador (Coupè, Roadster).

Все автомобили, которые требуется отправить на сервис, имеют вероятность неожиданного выключения двигателя во время отпускания педали газа при работе мотора на холостом ходу.

Такая проблема может быть в автомобилях, проданных в нашей стране в период с 2017 по 2019 год. Отмечается, что после выключения, двигатель без проблем заводится снова.

В сервисных центрах владельцам Aventador проведут обновление ПО блока управления двигателем.