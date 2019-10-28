Флагманский кроссовер S7 от JAC обновился и стал мощнее

В Сети опубликовали изображения обновленной версии кроссовера JAC S7. В Китае ее должны представить до конца года, а в 2021 году ее автопроизводитель может привести на российский рынок.

Рестайлинговый вариант JAC S7 получил двухъярусную оптику, измененные бамперы, новую радиаторную решетку с оригинальным дизайном и вертикальную планку соединяющую задние фонари.

Размеры модели пока неизвестны, но скорее всего они увеличатся незначительно. Длина текущей версии JAC S7 составляет 4 790 мм.



Обновления «паркетника» коснулись и интерьера, где появились новые дефлекторы, обновленная центральная консоль и увеличенный в размерах сенсорный экран мультимедийной системы.



Китайские профилирующие ресурсы пишут, что в рестайлинговой версии изменения произойдут и под капотом, а там должна появятся более мощная версия мотора.

Сейчас JAC S7 в Китае предлагается с турбированными 1,5 и 2,0-литровыми бензиновыми ДВС мощностью 174 и 190 л.с. соответственно.