Рекордный Bugatti Chiron выставлен на продажу за 332 миллиона рублей

Объявление о продаже гиперкара Bugatti Chiron Super Sport 300+ появилось на сайте Mobile.de.

Рекордный Bugatti Chiron выставлен на продажу за 4 680 000 евро или 332 миллиона рублей. Этот экземпляр является предсерийным прототипом, серийная версия которого ограничена 30 экземплярами.

Рекордным предсерийный экземпляр является по той причине, что установил рекорд скорости. Этот автомобиль смог разогнаться до 490,484 километра в час.

Данный рекорд был зафиксирован в сентябре. Стоит отметить, что этот гиперкар оценили на один миллион евро дороже, чем производственные версии.

В нем установлен W16 с отдачей 1600 лошадиных сил, тогда как у обычной модели отдача мотора составляет 1 500 л.с.